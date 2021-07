Italië plaatst zich na bloedstollende penaltyreeks voor EK-finale, Spanje treurt

Italië - Spanje in een notendop:

Dominant Spanje laat de kansen liggen

Spanje bleef de wet dicteren. Ferran Torres zette Jorginho te kijk met een heerlijke dribbel, maar de actie ook afronden lukte niet. Hét pijnpunt bij de Spanjaarden, want na alweer een knappe aanval kreeg Olmo de bal van dichtbij niet voorbij Donnarumma. Met een geweldige redding onderstreepte de doelman nog maar eens zijn waarde voor de Squadra Azzurra.

Morata op de bank houden en Olmo in de basis droppen. Het was een verrassende keuze van Luis Enrique, maar het bleek een tactische meesterzet. Na een evenwichtig begin trok La Roja de wedstrijd resoluut naar zich toe met knappe combinaties. Het deed bij wijlen zelfs denken aan het tiki-taka-voetbal van zo’n 10 jaar geleden.

Donnarumma pakt uit met geweldige redding op schot van Olmo

Chiesa met een heerlijke goal, Morata slaat terug

Ook in de tweede helft bleef het smullen geblazen op Wembley. Immobile zorgde voor een eerste Italiaans prikje, maar leidde met balverlies ook al snel een kans in voor de Spanjaarden. Een schot van Busquets ging rakelings over doel.

Maar ook Italië liet zich niet onbetuigd, Simon moest plat op een lage knal van Chiesa. Op het uur lukte het wél voor de Juventus-speler na een heerlijke aanval. Donnarumma gaf de bal mee aan Verratti, Laporte kon de pass van Insigne naar Immobile nog onderscheppen, maar Chiesa pikte de bal op en krulde openingstreffer enig mooi voorbij Simon.

Een flinke domper voor Spanje, dat bleef morsen met de kansen. Koke schilderde de bal op het hoofd van Oyarzabal, maar die liet de kans wéér liggen. Ook een afstandsschot van Olmo ging net naast. Bovendien bleef Italië loeren op de counter, Simon moest Berardi van de 2-1 houden.

Italië leek iets te zeker van zijn stuk en Spanje kreeg zo 10 minuten voor het einde wat het verdiende. Na een knappe één-twee met Olmo nam invaller Morata Donnarumma te grazen. 1-1 na de reguliere speeltijd en dus verlengingen op Wembley.