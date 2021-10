"Mbaye Leye had geen gemakkelijke taak, maar sprak soms meer als analist dan als coach"

"Er was enerzijds ontevredenheid over het werk van Leye, anderzijds lag ook Nicaise onder vuur. Maar hij moest wel een kern samenstellen met zeer beperkte middelen."

"Door het resultaat van die match was het een gespannen gesprek en daar werd ook gezegd dat Nicaise de club zou verlaten. Hij was met vakantie en keerde gisteren terug, maar de concrete afwikkeling van de breuk moet dus nog gebeuren."

Diezelfde Nicaise, ex-speler van de Luikse club, zou intussen ook doorgestuurd zijn bij Standard. "Op 25 september was er na de 1-2 thuis tegen STVV een onderhoud met de supporters. Zij hadden daar vorig seizoen om gevraagd, want ze verweten het bestuur dat er niet gecommuniceerd werd over wat er in de club gebeurt."

"Vooral die laatste heeft de kern gevormd, maar ze zaten niet echt op dezelfde golflengte. Dit Standard is geen kandidaat voor de top 3, maar ze moeten zeker in de top 8 kunnen eindigen."

Leye kaartte zelf meermaals aan dat zijn kern niet kwaliteitsvol was. Terecht? "Er is vaak discussie geweest tussen Leye en sportief directeur Benjamin Nicaise."

"De prestaties in de play-offs waren matig, maar Standard argumenteerde dat Leye hen in de top 8 en in de bekerfinale had gebracht. Hij verdiende een kans om de ploeg zelf klaar te stomen, maar dit seizoen was het spel nog minder dan afgelopen seizoen."

Tussen Mbaye Leye en Standard zat er al langer ruis op de relatie. "Zelfs eind vorig seizoen waren er al twijfels of hij nog kon blijven", zegt de Franstalige journalist van Sport/Foot Magazine.

"Leye heeft de impact van zijn woorden misschien onderschat"

Moet Mbaye Leye ook de hand in eigen boezem steken voor zijn breuk met Standard, de nummer 12 in onze competitie? "Het was geen gemakkelijke taak: als onervaren coach stond hij voor een jonge groep."

"Vergelijk het met Vincent Kompany bij Anderlecht: ook hij had tijd nodig en hij heeft die gekregen, wat toch uitzonderlijk is bij Anderlecht."

"Normaal krijg je ginds niet zoveel tijd, maar door de figuur van Kompany was dat nu wel. Bij Leye lag dat anders. Het is niet dat Axel Witsel er plots trainer was geworden."

"Leye was heel hard voor zijn spelers. Ook voor de camera's was hij heel kritisch", stipt Guillaume Gautier aan. "Soms was hij kritischer voor zijn spelers dan voor zichzelf en dat werd niet altijd gewaardeerd."

"De richtlijnen op het veld waren ook niet altijd duidelijk, soms zelfs contradictorisch: druk zetten, maar toch je positie behouden. Veel spelers wisten niet wat ze moesten doen. Er was geen duidelijkheid."

"Leye heeft het vak snel moeten leren bij een jonge ploeg zonder echte leiders. Dat heeft hem niet geholpen."

"Ik was zelf ook vaak verrast door zijn discours in de media. Hij heeft zelf lange tijd als analist gewerkt en weet dus hoe de media in elkaar zitten. Maar soms sprak hij meer als analist dan als trainer."

"Hij heeft de impact van zijn woorden op zijn spelersgroep misschien onderschat. Hij stelde zichzelf soms te weinig in vraag en tegen KV Mechelen zag je vrijdag echt een kleedkamer die de trainer niet meer volgde."