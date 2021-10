Alpecin verlengt engagement bij wielerploeg Alpecin-Fenix tot eind 2025

Wanneer ze hun handen in de lucht staken, blinkte Alpecin steeds op hun borst. Dat zal de komende vier jaar niet veranderen, legt Philip Roodhooft uit:

Naast de Nederlandse alleskunner zorgden ook onze Belgische topsprinters Tim Merlier en Jasper Philipsen voor een geslaagd debuut in de wielrewereld.

Met onder anderen de Nederlander Mathieu van der Poel heeft de ploeg van algemeen manager Philip Roodhooft een van de grootste wielersterren in de gelederen.

Alpecin-Fenix maakt sinds 2020 deel uit van het peloton. De opvolger van Corendon-Circus is nog geen WorldTour-team, maar reed zich meteen ferm in de kijker.

"Twee jaar geleden overtuigden wij Alpecin om ons jonge project te vervoegen. Vandaag zijn we heel trots dat we, ondanks de uitdagende tijden, Alpecin getoond hebben dat we de investering en vertrouwen waard zijn."



"Het bedrijf laat ons ook toe om te groeien. Zo zal ons budget deels uitgebreid worden. Samen met Alpecin en onze andere partners hebben we bewezen ook we zonder een WorldTour-licentie ons mannetje kunnen staan."

"Onze gezamenlijke reis gaat nog minstens voor vier jaar verder. We kenden een goed seizoen tot dusver, maar we beseffen dat we moeten blijven ontwikkelen om succesvol te zijn."