Roberto Martinez roept Charles De Ketelaere wel op, Zinho Vanheusden niet

De Rode Duivels kijken donderdag 7 oktober Frankrijk in de ogen in Turijn en de bondscoach heeft zijn selectie bekendgemaakt. Voor de Final 4 van de Nations League mocht Roberto Martinez 23 spelers selecteren.

In die selectie is er logischerwijs plaats voor Charles De Ketelaere na zijn sterke prestaties met Club Brugge. Ook Dodi Lukebakio en Alexis Saelemaekers hebben de bondscoach overtuigd bij hun club en in de wedstrijden van de vorige interlandperiode.

Enkele geblesseerde spelers zijn er niet bij: Jeremy Doku en Dries Mertens zijn nog niet volledig fit. Ook Thomas Vermaelen kan er niet bij zijn, maar dat heeft te maken met de strenge quarantaineregels voor Japan.

Omdat Vermaelen er niet bij kan zijn, was Zinho Vanheusden wel verwacht. "Zinho is niet honderd procent fit, hij heeft de laatste dagen niet getraind bij Genoa", legt Martinez uit. "Omdat we nu de selectie moeten doorgeven, konden we geen risico nemen."