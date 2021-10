Roberto Martinez: "Ik voel dat Charles De Ketelaere klaar is om impact te hebben"

Charles De Ketelaere kreeg nog niet veel speelkansen onder Roberto Martinez, maar daar kan misschien snel verandering in komen. De Brugse youngster heeft indruk gemaakt in zijn laatste matchen voor Club Brugge.

"Voor De Ketelaere is het een goed moment om zijn kans te grijpen, om zich te tonen. Ik voel dat hij klaar is om impact te hebben. Hij is nog jong, maar hij heeft al getoond dat hij iets speciaal brengt."



"Hij kan op links spelen, loopt tussen de lijnen, is intelligent en een denker. Hij verdient het om hier te staan. Nu is het aan hem om vanaf maandag te tonen waartoe hij in staat is."



De bondscoach is niet verrast door het niveau van de Brugse youngster. "Helemaal niet, ik ben wel verrast dat Charles en Hans Vanaken het elke match tonen. De ene match spelen ze tegen PSG, de meest glamoureuze club van het moment en een paar dagen later halen ze ook op bezoek bij Charleroi hun niveau. De regelmaat van hun prestaties vind ik indrukwekkend. Nu is de vraag of ze dat kunnen aanhouden."