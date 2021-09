Steels: "Alaphilippe won minder door regenboogtrui, dat zal nu anders zijn"

Dus het gedrag van een deel van het publiek in de diepe finale, heeft de nieuwe wereldkampioen eigenlijk niet gedeerd? "Neen, hij leeft van dit soort wedstrijden. De sfeer was er en tussen de muren in Leuven bleef dat lawaai ook hangen. Zet er geen publiek en hij wint misschien niet.Je kan het nog het best vergelijken met het gevoel wanneer je op de rollen rijdt en je zit stuk. Als je dan steengoede muziek opzet, dan kan je plots nog iets meer."

"Ik kijk toch vooral met de bril van de ploeg naar zo'n WK", gaf Tom Steels toe. "Dus het was voor ons wel een mooi feestje. Ik ken Alaphilippe al zo lang en het is een artiest. Hij wordt 10 procent beter van publiek. En dan overdrijf ik niet. En als er nu ergens publiek was..."

"Het was vorig jaar in de regenboogtrui toch een andere Alaphilippe"

Opnieuw de regenboogtrui dus voor Alaphilippe, voor het tweede jaar op een rij. Steels hoopt en denkt dat die dit jaar toch iets lichter zal wegen. "Ik heb nooit in die trui gereden, maar ik kan me goed voorstellen dat het echt niet makkelijk is om zo wedstrijden te winnen. Het is een ander leven."

In zijn eerste jaar in de regenboogtrui won Alaphilippe "maar" 3 koersen. "Ik denk wel dat het door de trui kwam dat hij dit jaar iets minder wedstrijden gewonnen heeft. Nu in dit tweede jaar zal hij toch wel de dingen anders bekijken, denk ik."

"Het was toch wel een andere Alaphilippe. Hij wou zich meer tonen in die trui en hij rekende minder op zijn koersinzicht. Hij heeft soms zo hard gereden om in de ontsnapping te zitten, dat hij in de finale tekort schoot. Denk maar aan die rit die Wout van Aert won in de Tour op de Mont Ventoux. Toen heeft hij 30 of 40 kilometer alleen gereden voor die vroege vlucht."

"Hij heeft iets meer gekoerst om de trui te tonen. Ik herinner mij ook nog de etappe waarin de president van Frankrijk achter hem reed. Dat vond hij zo geweldig."