Weergaloze Alaphilippe verlengt wereldtitel, anticlimax voor België na zinderend WK

16:41 16 uur 41. Eerlijk: we hebben geen super Van Aert gezien. José De Cauwer. Eerlijk: we hebben geen super Van Aert gezien. José De Cauwer

Top 11. Alaphilippe Van Baarle Valgren Stuyven Powless Pidcock Stybar Van der Poel Sénéchal Colbrelli Van Aert .

16:38 16 uur 38. De sprint voor de tweede plaats: het is Van Baarle, voor Valgren, Stuyven en Powless. Geen medaille. Zonde! . De sprint voor de tweede plaats: het is Van Baarle, voor Valgren, Stuyven en Powless. Geen medaille. Zonde!

16:38 16 uur 38. Chapeau, Julian! Als een keizer rijdt hij naar de finish! Julian Alaphilippe is voor het tweede jaar op een rij wereldkampioen na een nummertje om u tegen te zeggen. Hij was zonder discussie de allersterkste man in koers. Petje af! . Chapeau, Julian! Als een keizer rijdt hij naar de finish! Julian Alaphilippe is voor het tweede jaar op een rij wereldkampioen na een nummertje om u tegen te zeggen. Hij was zonder discussie de allersterkste man in koers. Petje af!

16:36 Laatste km. Daar is de vod. Alaphilippe begint te vieren, voor zilver en brons ligt alles nog open bij het viertal. . 16 uur 36. Laatste km. Daar is de vod. Alaphilippe begint te vieren, voor zilver en brons ligt alles nog open bij het viertal.

16:35 16 uur 35. "Loulou" stormt de Sint-Antoniusberg naar boven, de 42e en laatste helling. Daar heeft hij in de vorige ronde definitief adieu gezegd tegen de rest. Een solo van 17 kilometer zal eindigen met een nieuwe regenboogtrui. . "Loulou" stormt de Sint-Antoniusberg naar boven, de 42e en laatste helling. Daar heeft hij in de vorige ronde definitief adieu gezegd tegen de rest. Een solo van 17 kilometer zal eindigen met een nieuwe regenboogtrui.

16:34 16 uur 34. Nog 3 kilometer. Hij kan stilaan beginnen te denken aan het zegegebaar. L'histoire se répète: Julian Alaphilippe gaat zichzelf opvolgen. . Nog 3 kilometer Hij kan stilaan beginnen te denken aan het zegegebaar. L'histoire se répète: Julian Alaphilippe gaat zichzelf opvolgen.

16:33 16 uur 33. Alles troept weer samen in groepje 2. Ze zijn weer met z'n vieren voor zilver en brons. . Alles troept weer samen in groepje 2. Ze zijn weer met z'n vieren voor zilver en brons.

16:32 16 uur 32. Nog 5 kilometer. Stuyven en Van Baarle zijn niet tot op het wiel van Valgren geraakt. In de achtergrond rolt Pidcock iedereen op, maar dat is voor een ereplaats. . Nog 5 kilometer Stuyven en Van Baarle zijn niet tot op het wiel van Valgren geraakt. In de achtergrond rolt Pidcock iedereen op, maar dat is voor een ereplaats.

16:30 16 uur 30. Met heel veel zwier rijdt Alaphilippe de Wijnpers op. Hij is helemaal ontketend. Het Belgische publiek valt een beetje stil, maar hij is gewoon van ijzer. Het spel om de medailles begint nu ook: Valgren versnelt, Stuyven en Van Baarle proberen te volgen. Powless is voorlopig het kind van de rekening. . Met heel veel zwier rijdt Alaphilippe de Wijnpers op. Hij is helemaal ontketend. Het Belgische publiek valt een beetje stil, maar hij is gewoon van ijzer. Het spel om de medailles begint nu ook: Valgren versnelt, Stuyven en Van Baarle proberen te volgen. Powless is voorlopig het kind van de rekening.

16:28 16 uur 28. Het passen van Van Aert op de Smeysberg was een indicatie, want hij bougeert niet in de achtervolging. De chrono liegt niet: 28" op Stuyven en co, 55" op de geslagenen. . Het passen van Van Aert op de Smeysberg was een indicatie, want hij bougeert niet in de achtervolging. De chrono liegt niet: 28" op Stuyven en co, 55" op de geslagenen.

16:27 16 uur 27. Nog 8 kilometer. We zien berusting in de achtergrond. Alaphilippe is op weg naar een bisnummer en dat heeft hij niet gestolen. Hij heeft in de laatste 60 kilometer een keer of 5 gebombardeerd. Dan ben je gewoon de sterkste man in koers. . Nog 8 kilometer We zien berusting in de achtergrond. Alaphilippe is op weg naar een bisnummer en dat heeft hij niet gestolen. Hij heeft in de laatste 60 kilometer een keer of 5 gebombardeerd. Dan ben je gewoon de sterkste man in koers.

16:26 16 uur 26. Alaphilippe snijdt de bochten aan zoals niemand anders dat al gedaan heeft. Hij loopt wat verder weg: 17" op Stuyven, 40" op Van Aert. . Alaphilippe snijdt de bochten aan zoals niemand anders dat al gedaan heeft. Hij loopt wat verder weg: 17" op Stuyven, 40" op Van Aert.

16:25 16 uur 25. Ze zitten allemaal stikkapot. . Renaat Schotte op de motor. Ze zitten allemaal stikkapot. Renaat Schotte op de motor

16:24 16 uur 24. Colbrelli kuist nu zijn tenen uit met Van der Poel en co. Komen ze dichter? Niet meteen. Alaphilippe ziet af, maar ook bij de rest lijkt het vet van de soep. . Colbrelli kuist nu zijn tenen uit met Van der Poel en co. Komen ze dichter? Niet meteen. Alaphilippe ziet af, maar ook bij de rest lijkt het vet van de soep.

16:23 16 uur 23. Alaphilippe kijkt om: het is nog altijd niet verloren voor de achtervolgers. En er wachten nog hapjes om iets uit te wissen. . Alaphilippe kijkt om: het is nog altijd niet verloren voor de achtervolgers. En er wachten nog hapjes om iets uit te wissen.