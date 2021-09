Van Aert (11e) had vandaag geen wereldkampioenenbenen: "Ook maar een mens, zeker?"

Er was geen hoofdrol weggelegd voor Wout van Aert op het WK in eigen land. De kopman van de Belgen had naar eigen zeggen niet de benen om Alaphilippe het vuur aan de schenen te leggen en eindigde elfde. "Ik was niet gigantisch slecht, maar had niet de benen om wereldkampioen te worden", klonk het eerlijk.

Hoe komt het dat Wout van Aert niet op de afspraak was in volle finale? "Ik had niet de benen die ik vandaag wou hebben", reageert de Belgische kampioen nuchter. "Dat voelde ik op de Smeysberg al." "Daarna werd het parcours iets makkelijker, dus hoopten we ons erna te nestelen in een goede situatie. Maar op het rondje in Leuven liepen de benen leeg." "Ik zei tegen Jasper dat ik niet goed genoeg was. Ik hoopte dat hij nog een medaille uit de brand kon slepen. Dat is net niet gelukt, jammer."

Ik denk dat Alaphilippe de sterkste was, hij heeft ontelbare keren gedemarreerd tot niemand meer meekon. Wout van Aert

Julian Alaphilippe toonde zich duidelijk de snelste en schudde iedereen af. Zo ook Wout van Aert: "Er zat niet genoeg lengte in mijn versnellingen, dat kwam keer op keer terug. Ik ben ook maar een mens, zeker?" "Ik denk dat Alaphilippe de sterkste was, hij heeft ontelbare keren gedemarreerd tot niemand meer meekon. Ik was ook niet gigantisch slecht, maar ik had de benen niet om wereldkampioen te worden."

Alaphilippe was te sterk voor de Belgen vandaag.

Vlekkeloze koers van de Belgen?