Voetbalclub Lens straft zijn veldbestormers streng

In sommige gevallen gaan de stadionverboden gepaard met een officiële klacht bij de Franse autoriteiten voor gewelddadig gedrag.



Lens wil op die manier tonen de fans niet te tolereren die zaterdag het eigen veld oprenden tegen Rijsel. De thuisploeg won de partij uiteindelijk met 1-0.



De gevolgen voor de club zijn niet mals. Lens moet 30.000 euro uittrekken voor herstellingen. Het opnieuw inrichten van de bezoekersparking zal 100.000 euro kosten.



Daarbij komt nog 2 miljoen euro aan gemiste inkomsten door de beslissing van de Franse profliga (LFP) om Lens de volgende 2 thuiswedstrijden, afgelopen woensdag tegen Straatsburg (0-1) en op 1 oktober tegen Reims, achter gesloten deuren te laten afwerken.



Vorige zaterdag maakten tijdens de rust van Lens-Rijsel enkele tientallen supporters van Lens de oversteek over het veld om amok te gaan maken met de bezoekende fans, die eerder enkele zitjes van de tribune in het Stade Bollaert hadden losgerukt. Bij de vechtpartijen raakten 6 personen licht gewond. 2 personen werden gearresteerd.