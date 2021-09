Van der Poel neemt uitgestoken hand van Van Aert aan: "We kunnen elkaar nodig hebben"

Gisteren sprak Van der Poel via zijn ploeg Alpecin-Fenix nog eens zijn ambities uit voor het WK in Leuven. "Ik koers altijd voor het hoogste: de overwinning. Maar met een medaille of een top 10-plaats ga ik misschien ook tevreden zijn", klonk het toen.

Twee dagen voor de grote dag sprak hij ook nog over zijn concurrenten komende zondag, al gingen de meeste vragen logischerwijs over één man: Wout van Aert.

"Wout is de topfavoriet", klonk het ook stellig bij Van der Poel. "Dat heeft hij de afgelopen weken bewezen. Ik stem niet graag een koers af op één iemand, maar ik zal wel verstandiger moeten omgaan met mijn krachten en niet zomaar aanvallen wanneer ik zin heb."

Van Aert noemde Van der Poel eerder deze week al een mogelijke bondgenoot op het WK. Die uitgestoken hand nam Van der Poel vrijdag aan. "Wout en ik hebben al veel koersen bewezen dat we elkaar nodig kunnen hebben", vertelde hij.

"Zij het om te controleren, zij het om aan te vallen. Maar Wout is de topfavoriet, dus dan is het ook aan de Belgen om te controleren. Op zo'n aankomst als in Leuven zijn er weinigen sneller dan hem."



"Of ik met Wout naar de streep durf? Dat is een risico, maar zo zal hij het ook bekijken. Hoe lastiger de koers, hoe beter dat mijn sprint wordt. Maar Wout is misschien nog meer een pure sprinter dan ik."