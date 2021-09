Van Aert: "100 procent vertrouwen dat Remco zich helemaal zal smijten voor mij"

"Jongens die tegen mij koersen, zijn niet gefocust op de wereldtitel"

De vraag is of de Belgische ploeg ook sterk genoeg is om de koers te controleren. "Dat wordt heel moeilijk, want de andere ploegen hebben ook getalsterkte en sterkte in de breedte. Zij kunnen het ons moeilijk maken. Ik denk wel dat we met een aantal sterke jongens in de finale gaan komen, ik heb daar zeker vertrouwen in."

"Het is geen makkelijke rol, maar ik heb een fantastisch sterke ploeg om mij te ondersteunen. We zitten nu in deze situatie en dat is beter dan met twijfels of problemen aan de start komen."

Wout van Aert gaat zondag als de te kloppen man van start in Antwerpen, maar daar heeft hij zelf geen moeite mee. "Ik ben heel blij dat ik goed in vorm ben, het is het juiste moment om goede benen te hebben. De jongens die zondag aan de start staan met de ambitie om tegen mij te koersen zijn niet gefocust op de wereldtitel."

"Ik heb de voorbije dagen gezien hoe gemotiveerd hij is en ik ben er niet bang voor dat hij zelf zou proberen te winnen. Het is voor iedereen duidelijk hoe we de koers willen aanpakken."

Ook Remco Evenepoel zal daarin zijn rol moeten spelen. Eddy Merckx vindt dat je Remco niet moet meenemen als je al een kopman hebt, maar Van Aert verwacht geen problemen. "Eddy bekijkt dat zo, omdat Remco zelf een geboren kopman is. Ik heb er 100 procent vertrouwen in dat Remco zich helemaal zal smijten voor mij."

Over de aanpak van Team Belgium is Van Aert duidelijk. "De bedoeling is om mij zo ver mogelijk te krijgen in de koers zonder dat ik een trap moet geven."

"Ik denk dat Mathieu heel goed is"

Maar Van der Poel is niet de enige die Van Aert in de gaten zal houden. "Er zijn 3 landen die heel sterk zijn in de breedte: Italië, Frankrijk en Denemarken. Die hebben een sleutel in handen. Ik hou ook rekening met Pidcock. Hij is altijd goed als hij zich ergens op richt. Hij is na de Spelen met deze koers bezig geweest. Ook met Caleb Ewan hou ik zeker rekening en nog met vele anderen."

Door weinig te koersen kon Van der Poel in elk geval de druk afhouden. Dat zou wel eens een voordeel kunnen zijn. "Misschien wel, misschien houdt hij er niet zo van om de favorietenrol te hebben. Maar hij heeft natuurlijk effectief problemen en een moeilijke voorbereiding gehad. De laatste weken heeft hij wel van dat probleem een deugd proberen te maken en zich in de underdogrol proberen te steken."

Ook Mathieu van der Poel zal er zondag dan toch bij zijn. De Nederlander zou wel eens een bondgenoot van Van Aert kunnen worden. "Dat is al gebeurd in het verleden. Mathieu is iemand die altijd koers maakt en die ik zeker in de gaten ga houden. Als we samen in de finale zitten, dan is hij iemand die wil rijden en niet zal speculeren. In bepaalde gevallen kan hij een bondgenoot zijn."

"Ik had er Nathan graag bij gehad"

Over hoe de koers zondag kan verlopen heeft Van Aert al een duidelijk idee. "De laatste Flandrien-lus is toch al in de finale, op 60 kilometer van de finish. Sommige jongens durven dan toch al te koersen. Ik denk dat de koers daar zwaar zal gemaakt worden en beslist zal worden in Leuven."

Maar is er ook een bepaald punt in de finalelus in Leuven waar Van Aert de beslissing verwacht? "De Wijnpers is zeker de zwaarste helling van het parcours in Leuven. Dat is het zwaartepunt van het circuit. Het lastige in Leuven zal de opeenvolging zijn en het bochtenwerk. Daar moet je zeker vooraan koersen. Daar zal het zo zwaar worden dat het op verschillende plaatsen kan gebeuren."

Op de steun van Nathan Van Hooydonck, zijn ploegmaat bij Jumbo-Visma, zal Van Aert tot zijn spijt niet kunnen rekenen. "Ik had Nathan er hier graag bij gehad. We komen heel goed overeen en zijn goed op elkaar ingespeeld. Hij had zeker een meerwaarde kunnen zijn, maar de bondscoach moet een zo goed mogelijke selectie maken. In België is het niet makkelijk om tot 8 namen te komen."

"Ik had zijn selectie misschien kunnen opeisen, maar ik heb bewust Sven de selectie laten maken. Ik wil niet dat iedereen denkt dat ze bij mij moeten zijn om in de WK-ploeg te raken. Dat zou geen gezonde situatie zijn. Ik heb goede gesprekken gehad met Sven over de aanpak, maar de selectie is uiteindelijk aan de coach zelf."