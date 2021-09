Dirk De Wolf: "Evenepoel is de sleutel in de laatste twee ronden van WK"

"Wat Thibau als 18-jarige laat zien, is klasse"

Na zijn Europese titel in Trento werd Thibau Nys op het WK bij de beloften knap zesde en dat als eerstejaars. Bij Dirk De Wolf wekte de prestatie bewondering op. “Het is fantastisch. Hij heeft de laatste weken echt indruk op mij gemaakt. Wat hij als 18-jarige laat zien, is klasse.”

“Op de laatste beklimming was hij nog 25e en in de voorlaatste bocht zat hij weer op zijn plaats. Dat is zijn stuurmanskunst, hij is een technisch fenomeen. Hij heeft inhoud en als hij rustig blijft groeien, zal hij een goede wegrenner worden.”





Eddy Planckaert merkte vooral de sprinterskwaliteiten van Nys op. “Hij is tenger, maar kan ongelofelijk spurten. Hij zit altijd goed. Het vat was nu op het WK leeg in de sprint, maar hij zat wel weer op de juiste positie. Laat hem nog wat groeien en hij wint die sprint op één been.”

De Belgische beloften misten de trein toen een groep van 9 renners wegreed. Een grote fout vindt Dirk De Wolf. “Dat mag niet gebeuren, ook zaterdag en zondag niet. Het is altijd makkelijk gezegd, maar Florian Vermeersch had mee moeten zijn. Dan had hij geen krachten hoeven te verspillen.”





“Als World Tour-renner had hij op het circuit in Leuven zeker nog een cartouche gehad. Nu moest hij alles opofferen om Nys nog in een goede stelling te brengen. Als hij mee was, dan had hij kans op een medaille.”