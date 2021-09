Italiaan Baroncini neemt wraak voor EK, Thibau Nys sprint naar 6e WK-plek

Filippo Baroncini is wereldkampioen bij de beloften. De 21-jarige Italiaan sprong na een loodzware race in de slotronde weg op de Wijnpers. In de pelotonspurt om zilver won de Eritreeër Biniam Girmay voor de Nederlander Olav Kooij. Thibau Nys eindigde na een perfecte koers op de zesde plaats in Leuven. Op het EK 2 weken geleden verwees Nys Baroncini naar de tweede plek.