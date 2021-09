Geen grote verrassing: Naomi Osaka laat verstek gaan voor Indian Wells

Dat Naomi Osaka verstek laat gaan voor Indian Wells is geen grote verrassing. De Japanse gaf na haar uitschakeling op de US Open begin deze maand al aan dat ze eraan dacht een nieuwe rustpauze in te lassen. "Ik heb eerlijk gezegd geen idee wanneer ik mijn volgende match zal spelen", luidde het toen.



Het is niet de eerste keer dit jaar dat Osaka een pauze neemt. Ze trok zich terug uit Roland Garros en paste ook voor Wimbledon omdat ze behoefte had aan mentale rust. Daarna kwam ze wel in actie op de Olympische Spelen en de US Open, waar ze in de 3e ronde verloor van de latere finaliste Leylah Fernandez.

De 23-jarige Osaka is de huidige nummer 8 van de wereld en was ook een poos de nummer 1 op de WTA-ranking. Osaka telt al 4 grandslamzeges op haar palmares.