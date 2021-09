Verrassing in New York: 2-voudig winnares Naomi Osaka uitgeschakeld

Racket gaat eraan

Aanvankelijk was er geen vuiltje aan de lucht voor titelverdedigster Naomi Osaka. Set 1 won ze na twee lovegames, in set 2 serveerde ze voor de match.

Dat lukte haar niet en dat bezorgde haar veel stress. Osaka grossierde plots in fouten en zag hoe haar Canadese tegenstreefster de regie overnam. Leylah Fernandez won de tiebreak en dwong een 3e en beslissende set af.

Daarin speelde de nummer 73 van de wereld als een echte topper. Met stevige slagen en mooie dropshots dwong ze Osaka in een hoekje. Die reageerde haar frustratie af op haar racket, ze keilde een bal het publiek in en verstopte zich onder een handdoek.

De kroniek van een vroegtijdige uitschakeling. Na dik 2 uur tennis blies Osaka de aftocht in New York. Voorlopig blijft het dus bij 2 eindzeges in New York: vorig jaar en in 2018.