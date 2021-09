Tessa Wullaert: "Stoppen op WK in eigen land zou mooi zijn"

Om 20.30 uur begint Tessa Wullaert aan haar 100e opdracht voor de nationale ploeg. In Brussel voetbalt ze met de Red Flames tegen Albanië in de WK-voorronde.

"De eindronde vindt over twee jaar plaats in Australië en Nieuw-Zeeland", weet Wullaert te vertellen in een video van de voetbalbond, "maar daar hoeft het niet te eindigen. Vier jaar later is er nog een WK, met wat meeval in België. Dat zou een mooi eindpunt zijn."

België heeft zich samen met Nederland en Duitsland kandidaat gesteld voor de organisatie van het WK in 2027. Andere kandidaturen moeten nog binnenrollen.