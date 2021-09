Red Flames kennen geen genade met Albanië, Wullaert pikt goaltje mee in 100e interland

Scoreverloop

Albanië is speelbal van de Red Flames

Het gelijkspel tegen Polen op de openingsspeeldag was ietwat ontgoochelend, tegen Albanië werd dan ook niets minder dan een overwinning geëist, liefst met overtuigende cijfers.

Vreemd genoeg was Albanië niet naar Brussel gekomen om zich in te graven, maar hun hoge defensie rammelde in de eerste helft meermaals. De Belgen konden er een paar keer goed doorglippen, maar hadden ook de lijnrechter niet altijd mee.

De jonge Teulings was voor de rust een opvallende smaakmaker bij de Flames, de goals kwamen van Cayman en De Caigny.

Tessa Wullaert, die voor de aftrap nog werd gehuldigd voor haar 100e interland, was vooral nuttig als aangeefster, maar kon bij de 6-0 toch ook een doelpuntje meepikken.

Dat was midden in een dol kwartier, waarin Albanië helemaal door de hoeven zakte. De fris ingevallen Blom kon zo in een mum van tijd een hattrick maken.

De 7-0-zege is in ieder geval een opsteker voor het 2e luik van de WK-voorronde, waarin een thuismatch tegen Kosovo een opwarmertje moet zijn voor de nu al cruciale match in Noorwegen.