Tessa Wullaert pakt morgen 100e cap: "Zal pas genieten als we ook winnen"

De cijfers die Tessa Wullaert kan voorleggen bij de Red Flames zijn straf: 50 doelpunten in 99 caps en daar kunnen er dinsdag in haar jubileummatch nog wat bijkomen tegen het bescheiden Albanië.



"Ik zal pas kunnen genieten als we de drie punten pakken. Er zijn geen excuses, we gaan vol voor de winst. Na het gelijkspel tegen Polen hebben we iets recht te zetten. Ik hoop dat iedereen dat beseft", is Wullaert gefocust.



"We moeten meer lef tonen. Dat is zeker nog een werkpunt. En we moeten ook wat scherper durven te zijn. Ik ben voorstander van eens een tackle op training. Je speelt zoals je traint."



"Het is al even geleden dat we nog eens tegen Albanië gespeeld hebben, maar we weten dat we veel meer kwaliteiten hebben. We moeten er vol voor gaan. Het is al even geleden dat we nog eens met een hoge score wonnen. Daar hoop ik morgen wel op. Al is het belangrijkste dat we de 3 punten pakken."