Uijtdebroeks betrapte inbreker en liep blessure op die hem bijna van het WK hield

De zilveren medaille van het EK tijdrijden bij de junioren was net terug van het EK en alleen thuis. Zijn ouders waren nog onderweg vanuit Italië en hij had het alarm niet aangezet omdat die nog thuis moesten komen.



"Ik sliep met het raam open", vertelt hij. "Plots hoorde ik lawaai. Toen ik door het raam keek, zag ik op een kleine meter een inbreker op het onderdak die via mijn raam wou binnen komen. Ik heb meteen het raam gesloten en ben dan naar beneden gesneld om het alarm terug aan te zetten."



Dat sprintje leverde hem een kleine spierscheuring op. "Het is een kleine verrekking achter de knieholte. Ik voelde het pas daags nadien toen ik ging trainen. Even heb ik echt gedacht dat het WK voor me voorbij was. Ik moest een paar dagen van de fiets blijven, heb daarna rustig opgebouwd."





"Pas gisteren heb ik mijn eerste deftige training afgewerkt. Dat was nodig, een goede prikkel voor dinsdag en ik hoop nu dat tegen dan de benen in orde zijn. Ideaal is deze voorbereiding zeker niet, maar het is een WK in eigen land. Dit wil ik niet missen."