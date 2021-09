IJsberende Kompany in clasico-slotminuten: "Ik dacht gewoon: kom op, fluit af"

Een clasico tussen Standard en Anderlecht vraagt om stevige duels. Al draaide dat deze keer niet zo goed uit voor de Rouches. Na 7 minuten werd Ameen Al-Dakhil met schaamrood op de wangen wandelen gestuurd.

Anderlecht profiteerde snel. Drie minuten later bracht Refaelov de bezoekers meteen op voorsprong. Maar het snelle doelpunt leek eerder een vloek dan een zegen te zijn. Het bleef een zenuwslag tot het laatste fluitsignaal. Zeker voor trainer Kompany.

"We waren bij momenten iets te onzuiver en je zag toch dat de jongens vooral de controle wilden behouden na ons doelpunt. We hebben in die hoedanigheid dan ook iets te vaak de kans op de doodsteek gemist", vertelt Kompany na afloop.