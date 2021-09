Zakelijk Anderlecht wint met kleinste verschil in Standard, dat met 9 eindigt

Mbaye Leye (coach Standard): “Het wedstrijbegin was heel moeilijk. Alles wat we in de week hadden voorbereid, telde niet meer. Ik vind dat we vooral de tweede helft moeten onthouden. Toen hebben we een Standard gezien dat concurrentieel was en wat kansen creeëerde. Eigenlijk was de match afgelopen na 5 minuten, maar zijn we nooit uit de wedstrijd verdwenen en in de omschakeling waren we al beter dan tegen Seraing. De mentaliteit van vandaag is iets om op verder te bouwen. Al-Dakhil was al goed sinds het seizoensbegin en zal dat blijven. Hij is een belangrijke speler voor Standard en dat zal hij ook blijven.”

Vincent Kompany (coach Anderlecht): “Deze wedstrijd winnen zou een boost zijn voor elk Anderlecht uit de geschiedenis. Dit is een goeie overwinning voor ons en we krijgen zo een interessante reeks, die we willen verderzetten. Bij momenten waren we te onzuiver en dachten we vooral aan het behouden van de controle. Dat is ook goed gelukt, maar we hebben bij momenten een klein beetje de kans gemist om het af te maken. Uiteindelijk kunnen de jongens tevreden zijn over een vrij rustige match op Standard.”