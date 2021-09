Amper 6 seconden: wat maakte het verschil tussen goud en zilver voor Wout van Aert?

1, 2, 3, 4, 5, 6. Tot spijt van velen: dat was gisteren het minieme verschil tussen goud of zilver voor Wout van Aert. Dan rijst meteen de vraag: heeft hij de wereldtitel ergens laten liggen? "Wout deed alles perfect", oordeelde de bondscoach. Alleen speelden meerdere elementen niet in het voordeel van de Belg.

Geen specifieke voorbereiding

De wegrit is het hoofddoel, de tijdrit was een mooie bonus.



Wout van Aert heeft altijd benadrukt dat hij op 26 september wil pieken in Leuven. Daardoor was zijn voorbereiding op de tijdrit ook minder optimaal dan die van Ganna. De laatste weken vertoefde Van Aert amper op een tijdritfiets, Ganna sliep er bij wijze van spreken op. Voor de Italiaan, die bovendien enkel de Giro in de benen had, telde dan ook alleen de regenboogtrui van gisteren. Maar ondanks het Hogere Doel ging Van Aert ook gisteren voluit. En pakte hij zelfs bijna goud. Paradoxaal het "nadeel" van een alleskunner te zijn...

Voor Ganna was de tijdrit het hoofddoel, voor Van Aert een bonus.

Parcours speelde in de kaart van tegenstand

"Zouden we onvoldoende chauvinistisch zijn?"



Michel Wuyts wierp de vraag vóór de WK-tijdrit al op in zijn column in Het Laatste Nieuws. De commentator zag dat het biljartvlakke parcours tussen Knokke-Heist en Brugge op het lijf van Filippo Ganna geschreven was. En minder op dat van Wout van Aert. Ondertussen deden de Italianen er tijdens het EK in Trento wel alles aan om hun thuisrijder zijn ideale profiel voor te schotelen. De Dolomieten werden wijselijk gemeden, er was geen heuveltje te bespeuren. "Een traject tussen Kluisbergen en Ronse had Van Aert en Evenepoel inniger omhelsd", vond Wuyts.

Het biljartvlakke parcours tussen Knokke-Heist en Brugge was op het lijf van Ganna geschreven.

De perfecte race van Ganna

Alle puzzelstukjes vielen samen. Filippo Ganna liet zich in de 43,3 kilometer op Belgische bodem op geen enkel foutje betrappen. Zelfs een klein slippertje of een ongemak met de drinkbus - zoals onze Belgen - was er niet bij. Ook zijn indeling van de tijdrit was optimaal uitgekiend, met een geweldig laatste deel. Het maakte dat de Italiaan aan een recordgemiddelde van 54,355 kilometer per uur naar de regenboogtrui kon zoeven. Ganna bereikte zijn topvorm net op het ideale moment. Geen dag te vroeg, geen dag te laat. "Het rendement van mijn hoogtestage voelde ik nog niet op het EK", gaf hij na afloop toe. "Maar deze week voelde ik mijn conditie veel beter worden, al wist ik niet of het voldoende zou zijn. Vanmorgen werd ik wakker en voelde ik me heel goed."

Psychologisch in het nadeel?

Bij de Franstalige collega's haalde Rik Verbrugghe nog een element naar boven. Volgens de voormalige bondscoach was Ganna psychologisch in het voordeel op Van Aert door de voorgeschiedenis. "Het is anders als je al eens wereldkampioen geworden bent", aldus Verbrugghe. "Van Aert zou Ganna op meerdere momenten in het seizoen moeten kloppen om het mentale voordeel te hebben." Tot dusver lukte dat nog maar één keer: in de korte tijdrit van de Tirreno-Adriatico in maart. In de overige 3 confrontaties deed de Italiaan steeds beter. Zoals vorig jaar op het WK in Imola.