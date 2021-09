WK-parcours van Red Flames gaat van start: klaar voor sleuteljaar?

De Red Flames kunnen zich met een pittige WK-kwalificatiecampagne voorbereiden op de eindronde van het EK van volgende zomer. Om kans te maken op een eerste WK-eindronde moet België minstens tweede worden in de groep, met Noorwegen en Polen als belangrijkste concurrenten. De Flames starten vanavond in en tegen Polen, meteen een sleutelwedstrijd dus.

De Red Flames mogen eindelijk nog eens echt vlammen, want de laatste match met inzet dateert al van 1 december vorig jaar. In een rechtstreeks duel om een EK-ticket werd toen overtuigend gewonnen van Zwitserland (4-0). Voor de tweede keer op rij werd de EK-eindronde gehaald - door corona uitgesteld naar volgende zomer - wat terecht voor wat euforie zorgde.

Maar die positieve sfeer verkruimelde dit jaar: van de zes gespeelde oefenmatchen werden enkel de “logische” twee gewonnen, tegen Ierland en Luxemburg en telkens met het kleinste verschil. De vier andere verloren de Flames, met de 1-6 thuisnederlaag tegen Nederland als dieptepunt. Met landen waar (bijna) alle internationals wel als prof leven, bleek het verschil nog altijd groot. De mate van professionalisering verklaart veel, maar hier en daar werden ook vragen gesteld bij Ives Serneels, intussen al meer dan tien jaar bondscoach. Zijn er in vergelijking met het EK ’17 voldoende stappen gezet, krijgen nieuwe talenten voldoende (snel) hun kansen? De WK-kwalificatiecampagne kan een antwoord geven.

Pittig Polen

België is ingedeeld in groep F met vijf andere landen. Noorwegen is de favoriet voor groepswinst, België lijkt met Polen te gaan strijden voor de tweede plek, die recht geeft op play-offs. Albanië, Kosovo en Armenië mogen geen probleem vormen. Maar Polen dus mogelijk wel en net tegen dat land beginnen de Flames. In Gdansk, waar de indrukwekkende arena al zeker met 8.000 fans gevuld zal zijn – en dat kan nog meer worden, want er zijn 20.000 gratis tickets beschikbaar voor het duel. De Flames wonnen wel de laatste drie onderlinge duels, telkens oefenmatchen. Daartegenover staat dat Polen in 2013 de Europese titel won bij de U17, nadat het in de halve finale België had uitgeschakeld. Een vijftal speelsters van toen zitten nu in de selectie voor het duel tegen België, met Ewa Pajor als speerpunt.

Bundesliga-effect voor De Caigny?

Pajor speelt voor Wolfsburg en was dit seizoen al goed voor zes goals in vijf matchen. Ze is één van de zeven speelsters in de Poolse selectie die in de sterke Duitse Bundesliga spelen. België heeft er sinds deze zomer 1 vertegenwoordiger: Tine De Caigny bij Hoffenheim. De Gouden Schoen had in België met Anderlecht alles bereikt en zette opnieuw de stap naar het buitenland. Die stap lijkt ze goed te verteren: hoewel het nog wennen is aan het hogere tempo, staat De Caigny geregeld in de basis bij Hoffenheim. Ze was al goed voor 1 assist en 2 goals en hielp haar club mee aan kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League. Ook Jarne Teulings koos voor een nieuwe uitdaging en ruilde Anderlecht voor Twente. Met Justine Vanhaevermaet speelt er, één jaar na het vertrek van Tessa Wullaert, opnieuw een Belgische in de Engelse eerste klasse. En Jassina Blom verkaste naar Tenerife. In totaal spelen acht van de 25 geselecteerde Flames in het buitenland. Vraag is of er niet meer speelsters die stap moeten (durven) zetten. Al helpt een sterke(re) Belgische Super League de nationale ploeg ook vooruit.

Nieuwe Flames

In de selectie voor Polen één echte nieuwkomer: Sari Kees, verdedigster bij Oud-Heverlee Leuven. Misschien niet toevallig OHL, want de topsportschool daar lokt nogal wat talent naar Leuven en de ploeg is nu samen met Anderlecht hofleverancier. Dat de Flames van die werking bij OHL kunnen profiteren, bewijst verdedigster Amber Tysiak. Zij toonde dit jaar dat ze een plaats in de basis bij België aankan. De focus bij de selectie mag natuurlijk niet te veel op Leuven gericht zijn – maar dan kan er gewezen worden op de jonge Féli Delacauw van AA Gent, ook iemand die dit jaar al een kans kreeg in de basis (wel geblesseerd voor dit tweeluik). Met de blessures van Kassie Missipo, Laura De Neve en Ella Van Kerkhoven (Elena Dhondt is al sinds november vorig jaar out) kunnen nog enkele jonge, minder ervaren speelsters kansen krijgen. Maar sterkhouders als Tessa Wullaert, Janice Cayman, Laura Deloose en Julie Biesmans blijven cruciaal, zeker voor de matchen tegen Polen en Noorwegen. Kunnen zij de minder ervaren speelsters bij de hand nemen en kan Tine De Caigny nog belangrijker worden bij de Flames? Dat wordt de sleutel in deze campagne. Polen en dan volgende dinsdag thuis tegen Albanië (voor het eerst sinds lang opnieuw ook voor de Flames met fans in het Koning Boudewijnstadion), daar is minstens een vier op zes nodig om van een goeie start te kunnen spreken. In het volgende tweeluik in oktober wachten dan Kosovo en favoriet Noorwegen.