Hoe Club Brugge erin slaagde om de miljardenploeg van PSG te overmeesteren

“Big Three” collectief opgevangen

“Een verdienste van het hele collectief”, oordeelt Eddy Snelders. “Ze hebben de slogan van het huis "No Sweat, No Glory" alle eer aangedaan. Club maakte echt het verschil in de duels - iedere speler wou het gevecht met zijn directe tegenstander winnen. Niemand was bang van de grote namen die ze in de ogen keken.”

Parijse pijnpunten blootgelegd

Speerpunt De Ketelaere

Zelfs het immer strenge L’Équipe beloonde hem met een 7 op 10. En zowel in de perszaal van Jan Breydel als op Twitter regende het lof van internationale waarnemers. Gans Europa ontdekte gisteren Charles De Ketelaere, die het uitstekend deed diep in de spits bij Club.

Ook Eddy Snelders strooit met lof: “Eigenlijk hoorde Charles in het andere elftal thuis. Hij toonde meer dan de wereldsterren van PSG. Met De Ketelaere had Club een echt speerpunt in zijn elftal, iemand die bijna niet van de bal te zetten was. Dat is cruciaal in zo’n wedstrijd. Charles heeft bewezen dat hij zich ongelofelijk ontwikkelde sinds zijn debuut 2 jaar geleden tegen PSG.”