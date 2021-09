City-speler Aké scoort net na overlijden vader: "Misschien was het voorbestemd"

Nathan Aké opende in de 16e minuut de score voor Manchester City tegen Leipzig. Een doelpunt dat hij zou opdragen aan zijn overleden vader. "De voorbije weken waren de moeilijkste van mijn leven", vertelt de ploegmaat van Kevin De Bruyne op Instagram.



"Mijn vader was heel ziek en er was geen behandeling meer mogelijk. Ik heb het geluk gehad om veel steun te krijgen van mijn verloofde, familie en vrienden."

"Gisteren scoorde ik mijn 1e CL-goal na een moeilijke periode en slechts enkele minuten nadat hij vredevol overleed met mijn moeder en broer aan zijn zijde. Misschien was het voorbestemd."



"Je zal altijd in mijn hart zitten. Deze was voor jou vader."