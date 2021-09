BEKIJK: Kenny De Ketele, "uitvinder van de chocolade medaille", krijgt zijn exemplaar

Een uitspraak van Kenny De Ketele na de ploegkoers ligt aan de basis van deze actie van De Ochtendshow van MNM. "Ik dacht in de laatste ronden enkel aan goud, maar het werd een medaille van chocolade", zei De Ketele.

"Ik was er eerst helemaal kapot van", vertelt hij over het moment waarop hij besefte dat het plek 4 was. "Ik kon mijn tranen niet bedwingen. Ik had me voorgenomen om sterk te blijven, maar ik voelde de tranen opkomen. Ik wist dat er een interview met Sporza aankwam, dus ik liet alles er eerst even uit. En dan wou ik sterk zijn in het interview. Dat is ook niet helemaal gelukt."

Maar op het podium bij MNM stond hij wel te blinken met zijn medaille van chocolade.

Wat nu? "Eerst even genieten van deze huldiging en dan richting WK. Dat is in Roubaix eind oktober. En daarna dan de Zesdaagse van Gent."

En op het WK wordt het goud? "Zeker. En anders kom ik nog eens terug."