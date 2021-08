Balen voor De Ketele/Ghys: jacht op brons verdampt in spannende slotfase

Een ploegkoers dat is altijd een zenuwachtig gedoe, zeker op de Olympische Spelen. De Nieuw-Zeelanders kwamen al vroeg ten val en dat lot was later ook voor andere landen weggelegd, waaronder Duitsland en de Verenigde Staten. De Belgen doorstonden het geharrewar goed en begonnen rustig aan hun race.

In sprint 5 kwamen De Ketele en Ghys voor het eerst echt piepen. Ze pakten de volle buit en dat kunstje deden ze ook nog eens over in sprint 8. Zo bleven ze altijd voeling houden met de koplopers.

De Denen waren de torenhoge favoriet, maar werden stevig onder druk gezet door Frankrijk. Iets voorbij halfweg gingen de Fransen op zoek naar een ronde. Dat lukte niet, maar ze graaiden tijdens hun avontuur wel handenvol punten mee.

De Belgen hadden hun beste benen voor het einde bewaard. Na een uitval van Spanje reden De Ketele en Ghys het gat dicht. Ze gingen erop en erover en zochten de winstronde. In het piepkleine peloton stokte het tempo. Een ronde pakken betekende voor België zoveel als olympisch goud.

Maar de Britten voelden dat hun medaille in gevaar kwam en reden net voor de eindsprint het gat dicht. Ze gingen op en over de dappere Belgen en graaiden zo voor de neus van De Ketele en Ghys de medaille weg. Het goud was toch nog voor de Denen, de Britten pakten zilver en de Fransen brons.