Alles over de WK-wegritten: bekijk het parcours en de uitzendingen bij Sporza

Programma wegritten:

Wegrit mannen profs: zondag 26 september

afstand: 268,3 kilometer

hoogteverschil: 2.562 meter

start: 10.25 uur

aankomst: 17 uur

Belgische deelnemers: Tiesj Benoot, Victor Campenaerts, Tim Declercq, Remco Evenepoel, Yves Lampaert, Jasper Stuyven, Dylan Teuns en Wout van Aert

Live bij Sporza: vanaf 9.45 uur op Eén en met livestream en tekstupdates in onze app en op Sporza.be. Tussen 11 uur en 13.35 uur wijkt het WK uit naar Canvas.

parcours: De start is op de Grote Markt in Antwerpen. Na een aanloop van 55 kilometer bereiken de deelnemers voor de eerste keer Leuven. Normaal malen de renners op een WK rondjes af op een en hetzelfde circuit, maar op dit WK zijn er 2 circuits. Het lokale circuit in Leuven telt 4 kuitenbijters. Het Flandrien circuit in en rond Overijse telt 6 hellingen.

Na de aanloop van 55 km rijden de renners anderhalve ronde op het lokale circuit in Leuven. Daarna krijgen ze een 1e keer het Flandrien Circuit voor de wielen geschoven gevolgd door 4 rondes rijden op het lokale circuit in Leuven, 1 ronde op het Flandrien Circuit en nog eens 2,5 rondes op het lokale circuit in Leuven.



Alles opgeteld komen we aan liefst 42 hellingen. De Sint-Antoniusberg is de laatste hindernis op 1,7 kilometer van de streep. De aankomst van de wegrit ligt op de licht hellende Geldenaaksevest.