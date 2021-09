Verstappen na crash met rivaal Hamilton: "Als iemand niet wil meewerken, houdt het op"

In de 26e ronde op het circuit van Monza kwamen de wagens van Lewis Hamilton en Max Verstappen met elkaar in aanraking. De bolide van Nederlander belandde op de vierwieler van de huidige wereldkampioen F1.



"Als je met twee man door een bocht gaat en één wil niet meewerken, dan houdt het op", zei Verstappen nadien. "Hij kneep me al af met het aanremmen voor bocht 1. Ik moest daardoor op het groene gedeelte rijden", zei de Nederlander, die enkele rondes eerder al een allesbehalve soepel verlopen pitsstop had gemaakt.



"Ik probeerde buitenom te gaan, maar hij bleef me maar de hele tijd afknijpen. Dan is er op een gegeven moment niet genoeg ruimte meer om de bocht te maken. Daardoor gingen we er beiden af."





"We gaan het er over hebben bij de stewards, we zien het dan wel. Ik leg gewoon mijn verhaal uit, net zoals hier. Meer kan ik er niet van maken."