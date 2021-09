Hoogdag voor McLaren met één-tweetje in Monza, Hamilton en Verstappen elimineren elkaar

In ronde 26 kregen we hét beeld van de race te zien. Lewis Hamilton had er net een pitstop opzitten en nestelde zich weer op de baan, maar kwam dan Max Verstappen tegen. In een chicane belandde de bolide van de Nederlander pal op de wagen van Hamilton.



De halo bracht gelukkig nog redding voor de wereldkampioen, maar het was wel meteen over en out voor de nummers 1 en 2 in de WK-stand. Ook vandaag zou Verstappen niet op het podium staan in Monza. Dat lukte hem nog niet.