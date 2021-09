Van der Poel is ook na zege niet zeker van WK: "Afwachten hoe ik wakker word"

"Deze zege doet deugd, maar het neemt het gesukkel van de laatste maanden niet helemaal weg", zei Mathieu van der Poel in een korte reactie na zijn wedstrijd. "Ik heb toch een paar belangrijke doelen gemist."

Hoe voelde de rug onderweg? "Het viel goed mee. Alleen in het laatste uur wanneer er echt vol gekoerst werd, voelde ik het wel. Maar het hinderde me niet zo erg als een tijd geleden."

Iedereen wil natuurlijk weten of dit betekent dat hij ook klaar is voor het WK en Parijs-Roubaix? "Het is nog een beetje afwachten hoe het de volgende dagen gaat. Dat zijn nog wel net iets andere wedstrijden dan hier. Ik hak de komende week de knoop door."

"Ik wil eerst even genieten van deze zege. Ik wou deze koers al lang eens rijden. Het is vlakbij huis en met enkele grindstroken die perfect zijn voor mijn techniek. Het is leuk om nog eens te winnen."

"Of ik frietjes ga eten? Ik denk het wel."