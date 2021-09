Getest en goedgekeurd: Mathieu van der Poel recht zijn rug in Antwerp Port Epic

Na een dijk van een koers moest Taco van der Hoorn uiteindelijk tevreden zijn met een 2e plaats in Antwerpen. Zat er meer in? "Toen we met z'n tweeën weg waren, werd het sowieso een lastig verhaal", was Van der Hoorn eerlijk.



"Ervoor had ik nog enige hoop dat hij niet zo goed was, maar dat viel toch tegen. Toen hij wegreed, kon ik wel volgen. Maar wat kan je tegen hem doen in de finale?"



"Merlier zat ook nog achter ons. Op de sprint gokken, was dus ook lastig", legde de Nederlander uit. "Ik zat een beetje in de tang. Mijn benen voelden wel echt nog goed in de finale, maar ik mis die explosiviteit wat."



"Hij was gewoon veel sneller. Ik moest natuurlijk iets proberen, maar Mathieu zat goed op te letten. Hij was gewoon beter in de finale en vooral veel sneller", sloot Van der Hoorn af.