Michy Batshuayi vindt bij Besiktas wel zijn draai met twee goals

Michy Batshuayi speelde lang niet zijn beste wedstrijd in het shirt van de nationale ploeg, afgelopen donderdag tegen Wit-Rusland.



Maar twee dagen later had de spits zijn neus voor doelpunten wel teruggevonden.



Na 7 minuten scoorde hij de 1-0 op aangeven van Miralem Pjanic, die andere aanwinst van Besiktas.



N'Koudou schonk Besiktas meteen daarna een veilige marge en kort na de pauze legde Batshuayi himself de eindstand vast.



Dankzij de 3-0-zege neemt Besiktas voorlopig de leiding in handen.