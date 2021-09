Top en flop: wie waren de winnaars en de verliezers van de Vuelta?

1. Het eindeloze vat van Primoz Roglic

De alleskunner zette uiteindelijk iedereen schaakmat op Lagos de Covadonga en bewees ginds in Asturië dankzij het duet met Egan Bernal dat ook een lange en gewaagde aanval tot zijn uitgebreide repertoire behoort. Gisteren zette hij in de slottijdrit zijn suprematie nog eens in de verf met een 4e ritzege.

Voor het derde jaar op een rij topt Primoz Roglic het podium van de Vuelta. De 31-jarige Sloveen heeft zijn eindzege ook dit jaar niet gestolen, nota bene na een zomer waarin de Tour een deceptie werd, Tokio een schot in de roos en de fysieke en mentale tank geen bodem leek te hebben. Hij zette iedereen al op de openingsdag in Burgos op zijn plaats, deelde na zijn tijdritwinst rode geschenkjes uit aan Rein Taaramäe, Kenny Elissonde en Odd Christian Eiking, graaide en passant nog een ritzege mee in Valdepeñas de Jaen en verloor op geen enkel moment de controle over het stuur.

2. Alpecin-Fenix oogst ook in de Ronde van Spanje

Bij Alpecin-Fenix was er dit jaar geen sprake van podiumvrees. De debutant op het hoogste niveau won bij zijn entree in de Giro, beleefde een openingsweek in de Tour om van te dromen en was ook in de Vuelta geen pelotonvulling.

Bekijk de tweede sprintzege van Philipsen in deze Vuelta:

3. Fabio Jakobsen is weer de oude

Maar vandaag - exact 13 maanden na zijn val in Polen - keert Jakobsen met 3 ritzeges en de groene puntentrui terug naar Nederland. De toekomst lacht Jakobsen toe, die met een winter zonder zorgen zijn status als sprintkeizer - die hij tot die noodlottige dag in Polen leek te zullen claimen - in 2022 met beide handen kan veroveren.

4. De rode bril van Intermarché-Wanty-Gobert

In de Tour was Intermarché-Wanty-Gobert misschien wel het kneusje, tot frustratie van ploegleider Hilaire Van der Schueren. Maar de grijze Tour werd volledig uitgewist door een zeer succesvolle Ronde van Spanje. Op dag 3 schonk Rein Taaramäe de Belgische WorldTour-ploeg een glansrijke zege op de Picon Blanco met de rode trui als extraatje. Die verloor hij twee dagen later door pech, maar in de tweede week was Odd Christian Eiking zijn opvolger. De Noor zong het een week uit tot de rit naar Lagos de Covadonga. De milde tweede week speelde in zijn kaart, maar de jongens van ploegleider Valerio Piva vielen geenszins door de mand. Collectief maakten ze indruk in het gebergte, al was de opgave na een val van Louis Meintjes - op dat moment 10e in de stand - een smet op het succesparcours. Het is een totaalprestatie die nu om bevestiging vraagt.

5. DSM knoopt eindelijk weer aan met het Sunweb-verhaal van 2020

Die laagconjunctuur werd beëindigd op Spaanse bodem. Tweevoudig ritwinnaar Michael Storer is een van de ontdekkingen van deze Vuelta, Romain Bardet deed ook al zijn duit in het zakje met ritwinst. DSM kleurde zowat elk offensief en werd ook nog eens beloond met de bergtrui.

Een jaar later leek het hele huis in elkaar gestort, want DSM trapte geen deuk in een pakje boter meer en kwam alleen nog in het nieuws met bedenkelijke verhalen over mopperende renners en interne strubbelingen.

In 2020 was elke wielerliefhebber gecharmeerd door de aanpak van Sunweb in de Tour, waar elke dag met open vizier aangevallen werd en waar Marc Hirschi en Soren Kragh Andersen de afwerkers met dienst waren.

6. Magnus Cort Nielsen en zijn drietand

Het rugnummer van Magnus Cort Nielsen verdient in elke ronde wel een fluokleurtje, maar in deze editie mag er ook nog een uitroepteken achter. De Deen is een van de kleurrijke figuren van deze Vuelta met liefst 3 ritzeges. In de eerste week hield hij een aanstormende Primoz Roglic met stuntwerk af, in de tweede week was hij de snelste van het uitgedunde peloton en in de slotweek was hij de koelbloedigste van een beresterke kopgroep en greep hij zowaar nog net naast tijdritwinst in Santiago de Compostela.

Bekijk de derde ritzege van Magnus Cort Nielsen in deze Vuelta:

1. Movistar gaat nog maar eens af als een gieter

Lopez zelf trok - weliswaar in een communiqué geregisseerd door zijn team - het boetekleed aan, maar zijn entourage laat verstaan dat Lopez in de steek gelaten werd door zijn ploegleiding. Hij zou namelijk een verbod van sportief directeur Eusebio Unzué hebben gekregen om te achtervolgen op de groep met Primoz Roglic en ploegmakker Enric Mas.

Miguel Angel Lopez gaf de Vuelta van de "thuisploeg" donderdag met winst in de koninginnenrit toch wat kleur en met Enric Mas en Lopez himself op het podium - zo lagen de kaarten bij het aansnijden van het slotweekend toch - zou Movistar al bij al niet hebben kunnen mopperen.

Ze zeulen al een tijdje een bedenkelijke reputatie met zich mee, de bonte bende van Movistar, maar wat er zaterdag gebeurd is in de staart van deze Vuelta, tart toch alle verbeelding.

Mea culpa van Lopez: "Sorry, het is jammer dat mijn Vuelta zo eindigt"

2. Begrijpt Ineos zelf nog wel zijn eigen tactische plannetjes?

Ineos Grenadiers is nog zo'n ploeg die deze winter eens mag bezinnen over wat de grote rondes in 2021 hebben opgeleverd.



De Giro was een hoogvlieger dankzij Egan Bernal, in de Tour kon Richard Carapaz met zijn 3e plaats het blazoen nog wat oppoetsen, maar in de Vuelta bleef Ineos Grenadiers toch weer ruimschoots onder de verwachtingen.

Adam Yates mocht een heel seizoen toeleven naar deze Vuelta, maar gaf op geen enkel moment de indruk dat hij de aas van de groep was. Egan Bernal gaf de slotweek toch wat kleur, maar werd dan weer onbedoeld mee het kind van de rekening na het schouwspel van zaterdag.



De kopmannen beschikten niet over de benen waar ze op gehoopt hadden, maar Ineos lijkt vooral de controle over het tactische schaakspel volledig kwijt.

Het overlijden van ploegleider en strateeg Nicolas Portal in maart 2020 lijkt intern nog altijd niet opgelost. Tel er ook een uitgebluste Richard Carapaz en Tom Pidcock bij en er staat dan ook een rood cijfer op het rapport.