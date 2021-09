Krijgt u uw ticket terugbetaald? De Formule 1-organisatie denkt erover na

Het regent telefoontjes van misnoegde Formule 1-fans die zondag langs het circuit van Spa-Francorchamps stonden of zaten. Zij willen een vergoeding voor hun ticket.

3 dagen na de grand prix laat de organisatie van het F1-kampioenschap weten dat ze een oplossing zoeken. "Samen met de organisator van de Grote Prijs van België werken we verschillende opties uit voor de bezoekers, uit waardering voor hun engagement", klinkt het in een mededeling. "Meer details volgen later."

Door de aanhoudende regen kregen de Formule 1-liefhebbers zondag geen echte race te zien. Normaal gezien draaien de beste autocoureurs ter wereld 44 rondes op het glooiende parcours in de Ardennen, nu werden er dat er slechts 3. Nota bene in het zog van de safetycar.



Wereldkampioen Lewis Hamilton riep al op om de tickets terug te betalen. Of het zover zal komen, is nog even afwachten.