Eden Hazard: "Ik verloor twee jaar door blessures, de honger is nog groot"

In aanloop naar de WK-kwalificatiematch tegen Estland kroop Eden Hazard nog eens achter de microfoon. De aanvoerder van de Rode Duivels sprak over zichzelf, de nationale ploeg en Real Madrid. "Als de blessures me met rust laten, dan haal ik mijn topniveau nog."

"Goed dat we jonge spelers inpassen bij de nationale ploeg"

Morgen beginnen de Rode Duivels in Estland aan hun drieluik in de WK-kwalificatie. Een wedstrijd waar enkel de drie punten goed genoeg zijn, dat weet ook aanvoerder Eden Hazard. "Het wordt voor ons belangrijk om gefocust te beginnen. Wij hebben de betere spelers, maar zijn wel de uitploeg."

In 2016 en 2017 speelde België in de WK-kwalificaties ook al eens tegen Estland. Thuis werd er met 8-1 gewonnen, ginds werd er een 0-2-zege geboekt. "Nu zijn er bij ons weer wat nieuwe jongens bijgekomen. Maar wat niet verandert, is onze wil om te winnen. Dat zal ook morgen zo zijn", zegt Hazard.

In de selectie van de Rode Duivels werden er door bondscoach Martinez opnieuw wat jonge spelers ingevoegd. "Dat is normaal, dat moet je doen", zegt Hazard. "De ouderen kunnen ook niet elke wedstrijd meer spelen. Daarom passen we nu goede jonge spelers in. Dat is een goede zaak."

"Mijn toekomst bij de Duivels? Na Qatar bekijk ik het stap voor stap"

Met zijn 30 lentes is Hazard zelf niet meer van de jongsten. Hoe ziet hij zelf zijn toekomst bij de nationale ploeg? "Ik bekijk het stap voor stap. Ik zei gisteren nog in een interview dat ik meega naar Qatar. Verder dan dat kijk ik niet." "Als de jonge spelers het goed doen, zal het gemakkelijker zijn voor onze generatie om af te zwaaien", vertelt Hazard. "Ik denk er wel over na. De nationale ploeg vraagt veel tijd, zeker als je kinderen hebt."

"Of we met de Duivels nog een toernooi kunnen winnen? Ja, er zit nog veel talent in de ploeg, met spelers die bij de beste clubs ter wereld spelen. Sommige jongens zijn al wat ouder, maar de jongeren komen aankloppen. Als we de goede chemie vinden op het terrein kan het zeker nog."

"Ik verloor 2 jaar door blessures, de goesting is nog groot"

Hazard heeft er twee moeilijke jaren opzitten. In de zomer van 2019 realiseerde hij zijn droomtransfer naar Real Madrid, maar in Spanje liep het vooralsnog voor geen meter. Is de honger nog aanwezig bij Hazard? "Dat verandert niet", klinkt het.

"We komen uit een moeilijke periode met corona en persoonlijk sukkelde ik ook met veel blessures. Dat was moeilijk te begrijpen voor mij, want ervoor was ik nooit geblesseerd. Het was een mix van verschillende zaken die me ongelukkig maakte." "Maar daarom net sta ik nog steeds met veel goesting op het veld. Ik heb twee jaar verloren door blessures: ik wil terug spelen en op het veld het goede gevoel terugvinden."

Ziet hij zichzelf nog in staat zijn topniveau van 2018 te halen? "Als de blessures me met rust laten, dan haal ik mijn niveau zeker nog. Mijn kwaliteiten zullen er altijd zijn, daar maak ik me geen zorgen over, ook al ben ik misschien wat minder explosief. Ik moet er gewoon op durven vertrouwen dat ik kan spelen zonder geblesseerd te raken."

In Madrid was Hazard de afgelopen jaren niet vrij van kritiek. Voelt hij zich nog in zijn sas in de Spaanse hoofdstad? "Ik voel me er heel gelukkig. Gelukkige spelers zijn doorgaans spelers die veel spelen en veel scoren. Dat heb ik alletwee niet kunnen doen. Maar ik hou enorm van de club en het leven in Spanje. Ik weet dat ik er nog grootse dingen kan doen."