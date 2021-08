Rolstoeltennissers Gérard en Vandorpe liggen ook uit dubbelspel in Tokio

Rolstoeltennissers Joachim Gérard en Jef Vandorpe zijn er vandaag niet in geslaagd om door te stoten naar de halve finales van het dubbeltoernooi op de Paralympische Spelen in Tokio. Het enkeltoernooi van onze Belgen werd eerder vandaag ook al een halt toegeroepen in de 1/8e finales.