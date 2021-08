14:14

14 uur 14. Gérard: "Moeten constanter worden". Joachim Gérard en Jef Vandorpe verspilden niet veel tijd tegen de Brazilianen Carneiro Silva en Rorigues (6-3, 6-1) in de 2e ronde. "Ik ben tevreden", stelt Gérard. "Het was belangrijk om een goede start te maken in het dubbelspel, maar we hebben ook enkele fouten gemaakt. We moeten meer constant spelen, minder slordig zijn en moeten vasthouden aan één tactiek. Dat is vandaag niet altijd gelukt en moet morgen beter." Dan wachten de Britse topreekshoofden Alfie Hewett en Gordon Reid in de kwartfinale. "Dat zijn 1 echte topspelers, respectievelijk de nummers 1 en 2 van de wereld", aldus Gérard. "En dat zijn ze niet zomaar. Ze verloren dit jaar samen nog geen enkele match. Van onze kant mag het ook iets agressiever morgen. Anders zullen zij geen fouten maken. Maar alles is mogelijk.De focus ligt op onze eigen prestatie. Op die manier hebben we ons achteraf niets te verwijten." .