Verrassing van formaat: Gérard is uitgeschakeld na verlies tegen Spanjaard

12:09 12 uur 09. Geen nieuwe medaille voor Gérard: Spanjaard is te sterk. Het ondenkbare is gebeurd. Joachim Gérard is uitgeschakeld in het enkelspel. De Spanjaard Caverzaschi bleek in twee sets te sterk: 3-6 en 4-6. Gérard wou zijn bronzen medaille van in Rio minstens evenaren. De vorige wedstrijden werden dan ook relatief makkelijk gewonnen. Maar in de derde ronde liep het mis. De Spanjaard Caverzaschi bleek in twee sets te sterk voor Gérard voor wie het enkelspel dus uitdraait in een teleurstelling. Onze landgenoot krijgt nog wel een kans op eremetaal in het dubbel. Later vandaag komt hij daar nog, samen met Jef Vandorpe, in actie.

Gérard wou zijn bronzen medaille van in Rio minstens evenaren. De vorige wedstrijden werden dan ook relatief makkelijk gewonnen. Maar in de derde ronde liep het mis. De Spanjaard Caverzaschi bleek in twee sets te sterk voor Gérard voor wie het enkelspel dus uitdraait in een teleurstelling.

Onze landgenoot krijgt nog wel een kans op eremetaal in het dubbel. Later vandaag komt hij daar nog, samen met Jef Vandorpe, in actie.



15:39 15 uur 39. Gérard: "Zeker niet perfecte match". Ondanks de vlotte zege was Joachim Gérard niet helemaal tevreden over zijn 6-1, 6-1 tegen de Amerikaan Ratzlaff: "Ik heb zeker niet de perfecte match gespeeld."



"Het was niet heel makkelijk", begon hij zijn uitleg. "Het is altijd moeilijk om een toernooi als de Paralympische Spelen te beginnen. Ik heb vorig jaar in de eerste ronde van de US Open slecht gespeeld tegen Ratzlaff en een set verloren. Ik wilde er deze keer van bij het begin staan. Dat is gelukt."



"Al was het van mijn zijde ook geen fantastische match. Om eerlijk te zijn: ik moet zo'n matchen eigenlijk met twee keer 6-0 kunnen winnen. Ik heb ook fouten gemaakt, op vlak van slagen en bewegingen. Ik ben niet altijd geconcentreerd gebleven. Het kan dus nog beter."



"Maar het was een goede match om te beginnen", ging Gérard verder. "Ik ben de goede weg ingeslagen. Normaal gezien is de tegenstander in de volgende ronde van een hoger niveau. Maar ook die match moet ik zeker kunnen winnen. Maar ik moet elke tegenstander serieus nemen om tot het einde mee te gaan en eremetaal te pakken."



De wedstrijd van Gérard begon met 2,5 uur vertraging door de hitte in Tokio. Ook vrijdag werden de tenniswedstrijden al met enkele uren uitgesteld. "Ikzelf ben klaar om in de hitte te spelen", reageerde Gérard. "Ik ben op stage geweest in Cyprus, met ook temperaturen boven 35 graden en een hoge vochtigheidsgraad."

11:45 11 uur 45. Gérard begint als wervelwind aan toernooi. Joachim Gérard, de nummer 3 van de wereld, heeft zijn eerste opdracht in Tokio tot een goed einde gebracht. Het 3e reekshoofd gunde de Amerikaan Casey Ratzlaff (ITTF-23) maar 2 games.



Gérard, vrij in de 1e ronde, was oppermachtig: hij liet geen enkele breakkans toe en benutte zelf 5 van zijn 8 breakballen. Hij sloeg liefst 25 winners, tegenover 3 voor Ratzlaff.



In de 3e ronde wacht de bronzenmedaillewinnaar van Rio 2016 de Spanjaard Daniel Caverzaschi (ITTF-14) of de Zuid-Afrikaan Evans Maripa (ITTF-31). Gérard is op dreef in 2021: hij won dit jaar met de Australian Open en Wimbledon zijn eerste grandslamtoernooien.

09:03 09 uur 03. Ook vandaag speelt de hitte een factor. Net als Jef Vandorpe gisteren, moet ook Joachim Gérard noodgedwongen wachten om aan zijn toernooi te beginnen. Ook weer vandaag strooit de hitte roet in het eten. Om 10u wordt er overlegd over het verdere verloop van het tennistoernooi vandaag. Komt Gérard vandaag nog in actie?

21:21 21 uur 21. Het was een beetje een speciale openingsceremonie, zo zonder toeschouwers is toch iets minder aanstekelijk. Maar dat verandert niets aan de schoonheid van het spektakel. Joachim Gérard. Het was een beetje een speciale openingsceremonie, zo zonder toeschouwers is toch iets minder aanstekelijk. Maar dat verandert niets aan de schoonheid van het spektakel. Joachim Gérard

21:21 21 uur 21. Gérard: "Zonder fans toch wat minder aanstekelijk". Gérard: "Zonder fans toch wat minder aanstekelijk"

