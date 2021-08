Gert Vande Broek: "We verlaten dit EK te vroeg door één black-out-dag"

Het EK van de Yellow Tigers is vandaag een halt toegeroepen in de 1/8e finales. De verhoopte kwartfinale kwam er niet na een 3-1-verliespartij tegen topland Italië. Toch ligt de reden van de snelle exit wat vroeger in het toernooi volgens bondscoach Vande Broek: "We verlaten dit EK door een black-out-dag in de groepsfase."

Niet Italië vandaag, maar Frankrijk in de laatste groepswedstrijd nekt de Belgische volleybalvrouwen op het EK. Door het verlies tegen die Fransen, moest België vandaag de degens kruisen met Italië, een van de favorieten voor de Europese titel. De Tigers verloren met 3-1, maar ook bondscoach Gert Vande Broek wijst met de vinger naar de verliespartij tegen de Fransen voor het niet behalen van het kwartfinale-doel: ”We spelen hier 5 wedstrijden naar behoren, maar tegen Frankrijk ging het licht helemaal uit." "Tegen hen hadden we een serieuze black-out-dag die zware gevolgen had voor het vervolg van ons EK-traject. We kunnen niet tevreden zijn met de 1/8e finales, hetzelfde resultaat zoals in 2019. Zeker omdat dat resultaat slechts aan één bepalende dag verbonden is."

Ook Celine Van Gestel sluit zich aan bij de coach: "De kwartfinale was ons doel, maar tegen een uitgekookt Frankrijk hebben we onszelf in de nesten gewerkt voor het vervolg van het toernooi."

Van Gestel probeerde toch een plannetje te smeden om Italië te verrassen.

"Ontgoocheld met het resultaat, maar Belgisch DNA getoond"

De Yellow Tigers ondergingen vandaag dan ook de wet van de sterkste tegen de Italiaanse grootmacht. In de tweede set was er nog een sprankeltje hoop, maar de sterke Italianen hebben in de rest van de partij hun favorietenrol nog eens in de verf gezet. "We zijn wel blij dat we dat tweede setje vandaag nog op zak hebben gestoken (23-25). We hebben gevochten voor de overwinning, maar als we eerlijk zijn, moeten we concluderen dat ze vandaag sterker waren dan ons.", vertelt Jodie Guilliams. "Als ik in de ogen keek van het blok Chirichella/Egonu tegenover me, zag ik een niveau dat ik persoonlijk nog niet veel gezien heb. Ze pakken de bal al voor je geslagen hebt af."



Ook de bondscoach erkent zijn meerdere in Italië: “We hebben de laatste jaren maar zelden een setje gewonnen tegen hen. We zijn ontgoocheld met de uitschakeling, maar we zijn wel opgetogen met de setwinst en de vechtlust die we vandaag getoond hebben tegen het sterke Italiaanse geheel.".



"Je kan niet blij zijn met de 1/8e finales als eindstation en we willen ons niet wegsteken achter de afwezigheid van enkele sleutelspeelsters, maar we hebben onze identiteit vandaag wel op het veld getoond." "Als knokkersploeg gingen we voor elke bal. Dat leverde ons die tweede set ook op. We gaan nu met opgeheven hoofd verder werken aan de toekomst."