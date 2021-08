De Yellow Tigers kunnen in de 1/8e finales van het EK niet stunten tegen Italië

De Tigers waren naar het EK getrokken om beter te doen dan hun vorige Europees avontuurtje, maar ze blijven net zoals in 2019 steken in de 1/8e finales. De Yellow Tigers hadden zich in de voorbereiding naar die 1/8e finales van het EK volleybal in de nesten gewerkt.



Na eerst nog een zinderende stunt tegen de Russen (van 2-0-achterstand naar 2-3-winst), verspeelden ze hun overlevingskans tegen Frankrijk. Door dat verrassende verlies moesten ze hun tegenstander van vandaag, vicewereldkampioen Italië, meteen bovenaan in de voedselketen zoeken.

Die moeilijke opdracht bleek - zonder de geblesseerde Britt Herbots - ongebonnen werk vandaag. Na een droge 23-14 in de eerste set, knokten de Belgen zich in de tweede set wel nog dapper terug in de partij, maar doorgaan op dat elan lukte niet.

Na het dreuntje in de tweede set las de Italiaanse coach Davide Mazzanti de levieten aan zijn ploeg. Spilfiguur Paola Egonu had de boodschap duidelijk begrepen en degradeerde onze defensie ettelijke malen tot kanonnenvlees.

De Italiaanse topspeelster gidste haar ploeg door de derde en vierde set met maar liefst 27 punten op haar naam. Het blok van bondscoach Gert Vande Broek had vandaag een superdag nodig om de Italiaanse offensie lam te leggen, maar botste op een superieure Egonu.