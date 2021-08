Van 0-2 naar 3-2: Yellow Tigers stunten op het EK tegen topland Rusland

In de tweede set kwamen de Tigers niet meer tot scoren en liepen ze de hele tijd achter de feiten aan (van 4-8 naar 12-19). Bij Rusland lukte receptioneel alles, aanvallend liet het amper iets liggen. Er was nog een korte heropflakkering, maar België keek tegen een 0-2-achterstand aan: 21-25.

Bij een warrige fase kreeg Rusland na een challenge de 29-30 in de schoot geworpen, onbegrijpelijk voor de Belgen. Maar de set was weg: 29-31.

Als nummer 11 van de wereld gingen ze tegen nummer 5 Rusland, de 7e op de Spelen, vrank en vrij hun kans. En met Herbots in de ploeg, die onzeker was met last aan haar buikspieren.

Herbots loodst Tigers naar ommekeer

Wie de 2e set had gezien, gaf geen stuiver meer voor de kansen van de Tigers. Maar die toonden andermaal hun gekende vechtlust. Ook op de Nations League hadden ze al een paar keer een verloren situatie nog rechtgetrokken met een 3-2-zege.

En dat gebeurde ook nu: in set 3 kwam België eerst 0-4 achter, maar daarna begon de machine te draaien. Vooral de opslagen werden steeds beter en beter. Op alle vlakken overtroefden Herbots en co. de Russen: 25-13.

In de 4e set was België ook weer het best weg (6-4), maar even leek er een scenario zoals in set 1 aan te komen met 5 punten op een rij voor Rusland (6-9).

Alarmfase rood. De Russische opslagen haperden evenwel en met vechtvolleybal (en een sterke Janssens en Herbots) kregen de Tigers 2 setballen (24-22), ook al omdat Fedorovtseva 2 keer in de fout ging. De 1e setbal was meteen de goeie. Na een lange rally sloeg Herbots toe: 25-22.

Alvast 1 punt was binnen, maar het werden er 2. In de 5e en beslissende set maakte België een blitzstart (3-0). Van Gestel blonk uit, maar Rusland kwam toch nog langszij (10-10). De zenuwen gierden door de keel, bij Rusland zorgde dat voor enkele foutjes. Na een geslaagde float service kon Herbots 3 matchballen afdwingen. En ze maakte het meteen ook in stijl af: 15-11. Van haar buikspieren leek ze maar weinig last te hebben.

De vreugde bij de Belgen was enorm. Ze oogstten onverhoopte punten. Na de zege tegen Azerbeidzjan in match 1 volstaat morgen winst tegen Bosnië om door te stoten bij de top 4 van de groep. En dan hebben de Belgen nog een match tegen Frankrijk op overschot.