Yellow Tigers laten haalbare kaart liggen na offday tegen Frankrijk

Een overwinning tegen Frankrijk volstond voor de Tigers om in de achtste finales van het EK een haalbare tegenstander te ontmoeten. Wit-Rusland en Kroatië waren de mogelijkheden bij een tweede of een derde plaats in hun groep.

Maar het wordt topland Italië na een afknapper van formaat tegen Frankrijk in de laatste groepswedstrijd. Enkel in de tweede set lieten de Tigers hun ware gelaat zien tegen het team van ex-Roeselare-coach Emile Rousseaux.

In de drie sets die verloren gingen, raakten de Tigers vaak geïrriteerd. Coach Gert Vande Broek, die meermaals ingreep met een time-out, heeft dus wat oplapwerk.

Nochtans leek de wedstrijd tegen Frankrijk op een vijfde set te gaan uitdraaien, maar plots ging het licht bij de Tigers volledig uit. Ze gaven een mooie voorsprong helemaal weg in de vierde set en de zege zat er daarna niet meer in tegen de nummer 26 van de wereld.

Maandagavond zal het beter moeten voor een plaats in de kwartfinales. Italië is de nummer 8 van de wereld en verliezend WK-finalist. In Tokio werd het team nog zesde.