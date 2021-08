Djokovic voor US Open: "Grand Slam zou grootste prestatie in mijn carrière zijn"

De 20-voudige grandslamwinnaar kan de eerste man sinds Rod Laver in 1969 worden die in dat huzarenstukje zou slagen. Djokovic zou de 3e man met een Grand Slam achter zijn naam worden, na Laver (die ook nog in 1962 een Grand Slam lukte) en Don Budge (in 1938).



"Ik voel me heel geïnspireerd om hier mijn beste tennis te spelen", verklaarde de Serviër in aanloop naar zijn eersterondepartij tegen de Deen Holger Rune. "Ik wil niet zeggen dat het nu of nooit voor mij is, omdat ik denk dat ik meer kansen in mijn leven zal krijgen om grandslamtoernooien te winnen."



"Ik weet niet of ik nog de kans zal krijgen om alle grandslamtoernooien in 1 kalenderjaar te winnen. Daarom is het een heel unieke kans. Maar ik moet mezelf geen extra druk opleggen."



"Dit is waar je je hele leven voor werkt, dag in, dag uit", vervolgde de drievoudige US Open-kampioen. "Om jezelf in een unieke positie te brengen om grandslamtoernooien te winnen en geschiedenis te schrijven. Uiteindelijk ben ik een grote tennisfan, een fan van geschiedenis. Ik bewonder deze sport. Ik hou ervan. Ik heb nu deze kans en ik ga proberen die te grijpen."