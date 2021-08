Sergio Perez rijdt ook in 2022 voor Red Bull: "Ik voel me hier thuis"

Perez debuteerde tien jaar geleden in de F1 bij McLaren, waarna hij acht seizoenen Force India en opvolger Racing Point vertegenwoordigde. Hij won voor die renstal één GP, in 2020 in Bahrein.

In het tussenseizoen vertrok de Mexicaan naar Red Bull, waar hij ploegmaat werd van Max Verstappen. Vandaag werd zijn contract verlengd tot eind 2023. In juni was hij nog de beste in de GP van Azerbeidzjan.

Perez is uiteraard in de wolken met zijn verlengde verbintenis. "Ik voel me ondertussen thuis in dit team. Het was even wennen, maar nu draait alles heel goed. We hebben nog heel veel te bereiken samen."