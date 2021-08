Florian Van Acker: "Blij met mijn zege, maar het was weer "padel""

"Het was vandaag opnieuw geen tafeltennis", opende Van Acker na afloop van zijn partij tegen de Zuid-Koreaan Kim. Van Acker won na een viersetter met 3-1.



"Met vocht in de lucht kan je gewoon niet spelen", ging hij verder. "Ik ben wel blij dat ik in de halve finale sta en dat ik al zeker een medaille heb (de twee verliezers in de halve finales krijgen brons, red.)."



"Deze match was heel belangrijk. Mijn vader kwam gisteren nog naar mij om me te waarschuwen voor mijn tegenstander. Hij zei me dat ik zou moeten vechten. Dat heb ik gedaan. Ik ben blij dat ik won, maar ik kan moeilijk overweg met deze omstandigheden."



Na winst in set 1 en 2 gaf Van Acker een setje af, om het daarna dominant af te maken in de vierde set. Hij stond er dus op de belangrijke momenten.



"Maar mijn tegenstander miste ook gewoon heel veel door het vocht. Ik zeg het nogmaals, dit is geen tafeltennis, dit is eerder padel."