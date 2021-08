Theate verlaat KV Oostende en gaat zijn geluk beproeven in de Serie A

Arthur Theate werd vorige zomer gewogen en te licht bevonden bij Standard, maar versierde als testspeler een contract bij KV Oostende. Daar ontpopte hij zich in geen tijd tot sterkhouder in de defensie, terwijl hij tussendoor ook verschillende keren een goaltje meepikte.

De sterke prestatie van Theate zijn ook in het buitenland niet onopgemerkt voorbijgegaan, want na één seizoen in de Jupiler Pro League heeft de 21-jarige Belg nu al een mooie transfer te pakken. De belofteinternational maakt de overstap naar de Italiaanse eersteklasser Bologna.

De club van trainer Sinisa Mihajlovic huurt de verdediger dit seizoen, waarna volgende zomer een definitieve transfer volgt.

"Arthur is het perfecte voorbeeld van hoe jonge spelers kansen krijgen bij Oostende. Niemand kende hem en één jaar later vertrekt hij naar de Serie A waar hij zal aantreden tegen spelers als Ronaldo en Ibrahimovic," is CEO Gauthier Ganaye trots.

"We hebben hem een kans gegeven en die heeft hij met beide handen aangegrepen. We wensen hem veel succes in zijn nieuwe avontuur en hij zal altijd welkom zijn in Oostende."