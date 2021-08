Griet Hoet na bronzen medaille in de tijdrit: "Druk is nu van de ketel"

"Het Nederlandse en eerste Britse duo, die goud en zilver pakken, zijn echt gespecialiseerd in de kilometer. En wij eigenlijk niet. Dus we moesten de besten zijn van de achtervolgers. En dat is gelukt."

"Het verschil met de vierde plek was klein, maar we wisten dat de derde plaats het hoogst haalbare was vandaag", legde bronzenmedaillewinnares Griet Hoet na afloop uit.

"Hopen zaterdag voor goud of zilver te rijden"

"Ik ben blij dat we al een medaille hebben, zo is de druk al voor zaterdag van de ketel", ging Hoet verder. "Dan rijden we met de drie kilometer individuele achtervolging ons beste nummer. Daar hopen we echt de grote finale voor goud of zilver te mogen rijden."



"Nu kunnen we daar met een geruster gevoel naartoe. Dit toont aan dat we klaar zijn voor zaterdag. Vandaag was een beetje een test voor ons. We zijn heel opgelucht dat het goed ging."