Tandem Hoet/Monsieur moet opgeven na valpartij in wegrit: "Het had weinig zin om nog door te rijden"

De wegrit in de B-klasse is voor tandemrijdster Griet Hoet en piloot Anneleen Monsieur op een sisser afgelopen. Na een val in de 3e ronde gooiden onze landgenotes de handdoek in de ring.



"Dit parcours is echt niet ons ding. Toen we vielen, voelde ik mij niet meer veilig op de fiets. Er liggen overal riooldeksels en die zijn superglad. We zaten ver achter en het had weinig zin om nog door te rijden", vertelde Griet Hoet.



Ondanks een teleurstellend einde blikte de atlete toch tevreden terug op haar Paralympische Spelen. "We pakken een paralympische medaille op de kilometer en rijden in de achtervolging een stevig persoonlijk record. Daar mogen we trots op zijn", sloot Hoet af.