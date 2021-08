De "foute" club uit Transnistrië: maak kennis met CL-revelatie Sheriff Tiraspol

1. Dominant in eigen land

Voor de buitenwereld is Sheriff Tiraspol een volstrekt onbekende, maar in Moldavië is de club al twee decennia lang de voetbalmaatstaf. De jonge club werd opgericht in 1997, promoveerde een jaar later naar de hoogste divisie en domineerde vanaf 2000 de voetbalcompetitie.

Op twee uitschuivers na, in 2011 en 2014, won het sindsdien elk jaar het Moldavische voetbalkampioenschap, met tussen 2000 en 2010 zelfs tien titels op een rij. Vorig jaar won het de competitie met een doelsaldo van 116-7 (!) en een voorsprong van 16 punten op eerste belager Petroclub.

2. Geldschieter Sheriff

Het succes van de club komt niet uit de lucht vallen. De club is immers in handen van het Moldavische megaconcern Sheriff, dat tankstations en een supermarktketen in handen heeft. Verder heeft het ook nog een tv-zender, een productiebedrijf, een bouwbedrijf, een drankfabriek en een hoop handelszaken.

Sinds de oprichting pompte Sheriff miljoenen in de club, met onder meer de bouw van het kleine maar moderne Sheriff Stadium. Met de kwalificatie voor de Champions League volgt voor de rijke eigenaars nu het onverhoopte hoogtepunt.

3. Trots van Transnistrië

In eigen land zal het succes van Sheriff Tiraspol wellicht met een dubbel gevoel onthaald worden. Tiraspol is niet alleen de tweede grootste stad van Moldavië, het is ook de hoofdstad van de de facto onafhankelijke staat Transnistrië, een buitenbeentje in de regio.

In 1990, na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, verklaarde de regio zich eenzijdig onafhankelijk van Moldavië, het begin van een lang getouwtrek. Door de internationale gemeenschap is Transnistrië nooit erkend als onafhankelijk land.

Vandaag draagt Transnistrië nog steeds met trots zijn communistische roots met zich mee. Zo heeft het als enige voormalige Sovjetland nog een hamer en sikkel in zijn vlag. Het conflict met Moldavië maakt van Sheriff zo voor vele Moldaviërs een "foute club".

4. Onbekend elftal mét Mechelse cultspits

Wie de opstelling van Sheriff gisteren tegen Zagreb bekeek, zal wellicht amper een naam op het blad kennen. De sterkhouder van de ploeg is de Colombiaan Frank Castañeda. De winger scoorde vorig seizoen 28 goals in de competitie.

Wie de Belgische competitie op de voet volgt herkent mogelijks wel een naam, die van Dimitrios Kolovos. De Griekse spits voetbalde van 2016 tot 2018 voor KV Mechelen, maar kon er nooit echt potten breken.

Verder moeten de Moldaviërs het doen met Malinees international Adama Traoré (niet die van Wolverhampton) en Luxemburgs international Sébastien Thill. Ook de Braziliaanse-Moldaviër Luvannor was met 4 goals in de CL-voorronde belangrijk.

Kolovos in de Mechelse kleuren.

5. De nieuwelingen-trend in de CL wordt voorgezet